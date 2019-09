Mundo

Secretário-Geral da ONU pede apoio internacional para a RDC

O Secretário-Geral das Na-ções Unidas, António Guterres, disse ontem, em Kinshasa, que “há um vento de esperança a soprar” e pediu apoio internacional às autoridades da República Democrática do Congo.

O conflito armado prolongado causou milhares de refugiados

Fotografia: DR

“Nos dois dias que passei em Kivu do Norte, vi que há um vento de esperança a soprar na RDC, uma oportunidade para aproveitar”, começou por dizer Guterres, após uma reunião com o Presidente Félix Tshisekedi, citado pela Rádio Okapi.

“O meu apelo para toda a comunidade internacional é que esta se possa unir para apoiar o povo congolês e as autoridades congolesas para que essa oportunidade seja aproveitada”, continuou o Secretário-Geral da ONU, manifestando esperança de que esta oportunidade se transforme num reforço das instituições, no desenvolvimento sustentável inclusivo, na segurança e na resposta a problemas humanitários.

O Secretário-Geral das Nações Unidas destacou, ainda, a importância da oposição, que reforça a democracia e o Estado de direito. Guterres destacou, também, um reforço da missão da ONU no país, a Monusco, através da sua capacitação e cooperação com as Forças Armadas da RDC (FARDC) frente à ameaça do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas (ADF) e o desarmamento de outras organizações armadas locais, garantindo que “as Nações Unidas não abandonarão o povo congolês.”

“Eu estava no Kivu do Nor-te e pude ver a dimensão da ameaça das ADF e as suas acções terroristas intoleráveis contra o povo congolês. Concordamos que a Monusco fortalecerá a capacidade de acção em relação às ADF e também fortalecerá a cooperação com as FARDC, para melhor atender às preocupações de segurança da população diante desta ameaça, que não é apenas congolesa, mas verdadeiramente uma ameaça internacional.”

Guterres deixou ainda um apelo aos membros de grupos armados para que deixem “as armas e aceitem integrar as comunidades” para que se alcance “um novo Congo.”

O SG da ONU prometeu, ainda, intensificar a cooperação para o desenvolvimento inclusivo e duradouro da RDC. “O Congo tem um enorme potencial de riqueza e esse potencial deve servir os interesses do povo congolês”, finalizou Guterres.