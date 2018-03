Mundo

Secretário-Geral visita RDC nos próximos dias

A situação no Congo voltou a “condicionar” os trabalhos na ONU e a apreciação da comunidade internacional, segundo uma nota que confirma a visita do Secretário-Geral António Guterres ao país, para certificar-se sobre o que de facto se está a passar e em que pé se encontra o processo político e de organização das eleições de Dezembro.

António Guterres quer chegar a compromisso com Kabila

Fotografia: Jean-Guy PYTHON| afp

O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Joseph Kabila, segundo a nota da ONU, concordou com em receber o Secretário-Geral das Nações Unidas e do presidente da Comissão da União Africana.

“Foi enviada uma carta” a propor a visita do líder das Nações Unidas, o português António Guterres, e do responsável da União Africana, Moussa Faki Mahamat, tendo em conta a perspectiva da realização de eleições presidenciais e legislativas no final do ano na RDC.

Na resposta, as autoridades congolesas indicaram que os dois líderes "serão recebidos em Kinshasa", desde que seja essa a sua pretensão, revelou o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric.

Não foi ainda indicada uma data para esta visita. A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, deslocou-se à RDC para pressionar o Presidente Joseph Kabila a realizar eleições o mais depressa possível.

A data indicada para os actos eleitorais é 23 de Dezembro, mas permanecem dúvidas sobre o que o Chefe de Estado decidirá. A oposição tem reclamado que Kabila, no poder desde 2001, não se recandidate a um novo mandato. O clima político continua muito tenso na República De-mocrática do Congo, onde a realização de eleições presidenciais já foi adiada várias vezes. As Nações Unidas in-vestigam o assassínio de dois peritos, em Março de 2017, na região de Kasai, que reuniam provas sobre fossas comuns, mas poucos progressos foram feitos para identificar os responsáveis.

Um outro inquérito da ONU também está em curso sobre um ataque mortífero, em Dezembro, contra os capacetes azuis na região de Kivu do Norte (leste da RDC), no qual morreram 15 militares e dezenas ficaram feridos.

A RDC acolhe a maior missão de paz das Nações Unidas, com cerca de 17.500 militares e polícias.

A região do Kasai, no centro da RDCongo, foi palco de uma vaga de violência em Setembro de 2016, um mês após a morte durante uma operação militar de Kamwina Nsapu, um chefe tradicional local e que se opunha ao poder de Kinshasa. Mais de 3.000 pessoas morreram na violência.