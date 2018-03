Mundo

Secretário de Estado dos EUA visita África

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, realiza entre 6 e 13 de Marco a sua primeira viagem oficial ao continente africano, num périplo por cinco países com o objectivo de “aprofundar” as relações com África.

Fotografia: DR

Durante a sua viagem, Rex Tillerson visitará o Chade, Djibouti, Etiópia, Quénia e Nigéria, onde planeia encontrar-se com os líderes desses países, bem como com a direcção da União Africana (UA), disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

“O objectivo é o de aprofundar a nossa relação com os Governos e os povos africanos. Especificamente, (Rex Tillerson) planeia abordar formas de colaboração com os nossos parceiros no combate ao terrorismo, fomentar a paz e segurança na região, promover a boa governação e alcançar acordos comerciais e económicos”, afirmou a porta-voz.

Durante a sua primeira viagem a África como responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, Tillerson tem previsto participar em diversos eventos organizados pelas distintas embaixadas norte-americanas na região.

Em Novembro, Tillerson recebeu os delegados de 37 países que participaram na reunião ministerial africana que teve lugar nos Estados Unidos, coincidindo com a visita de uma delegação da União Africana a Washington.