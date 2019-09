Mundo

Segunda Guerra Mundial começou a 1 de Setembro

A Segunda Guerra Mundial teve início no dia 1 de Setembro de 1939, com a invasão das forças da Alemanha nazi, de Adolfo Hitler, à Polónia.

A Segunda Guerra Mundial marcou uma das épocas mais importantes do século passado

O ataque foi prontamente respondido pelo Reino Unido, França e pela Comunidade das Nações que declararam guerra a Adolfo Hitler que pretendia criar uma “nova ordem” na Europa, baseada na superioridade germânica e na eliminação de algumas minorias étnicas e religiosas, como os judeus e ciganos, bem como deficientes físicos e homossexuais.

A guerra, que opôs os países aliados e as potências do Eixo, é até hoje o conflito que causou mais vítimas em toda a História: mais de 70 milhões de pessoas morreram nos quase seis anos de batalhas.

A Alemanha exigiu que a Polónia devolvesse a zona denominada “corredor polaco” e o porto de Danzig, perdidos durante a Primeira Guerra Mundial, que decorreu de 1914 a 1918.

Como os polacos negavam a fazê-lo, Hitler marchou sobre o país, e dois dias depois, a 3 de Setembro, Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha.

O conflito teve a duração de seis anos e só terminou no dia 8 de Maio de 1945. Calcula-se que tenha deixado 50 milhões de mortos.

Causas da guerra

A Segunda Guerra Mundial ocorreu devido a uma série de factores. Quando as hostilidades de 1914-1918 terminaram, os vencedores impuseram uma série de sanções económicas e perdas territoriais para castigar a Alemanha através do Tratado de Versalhes.

A Alemanha teve de devolver os territórios da Alsácia e da Lorena à França, e as terras do Leste foram cedidas à Polónia. Além disso, teve de suportar os custos do conflito, pagando elevadas indemnizações.

Como o país precisava de saldar a dívida, foi atingida por uma crise financeira marcada pela inflação, colapso da moeda e desemprego em massa.

Esses factores contribuíram para facilitar a criação e expansão de ideologias como o nazismo,que afirmava que a causa dos problemas da Alemanha era provocada por uma conspiração internacional e pelos judeus.

Convencidos por este discurso, parte dos alemães apoiaram o líder do partido nazi, Adolfo Hitler, elegendo-o em 1933. A Alemanha discordava de muitos pontos do Tratado de Versalhes e foi contrária à nova demarcação da fronteira leste.

Depois da chegada de Adolfo Hitler ao poder, a Alemanha reorientou a economia para a guerra e as finanças do país começaram a melhorar.

Mesmo contrariando oTratado de Versalhes, a Alemanha retomou, em 1935, a produção de armas e estabeleceu o serviço militar obrigatório.

Hitler começou a promover uma política expansionista com intenção de reunir todos os povos germânicos.

Dessa forma, anexou a Áustria em 1938 e parte da Checoslováquia, em 1939, provocando protestos da Inglaterra e França.

O avanço nazi não foi contido no início porque as grandes potências viram nessas acções uma forma de barrar o comunismo da União Soviética. Além disso, esses países não queriam entrar num novo conflito, depois da matança que significou a Primeira Guerra.

Hitler, por sua vez, assinou com o dirigente da União Soviética, Estaline, um pacto de não agressão por cinco anos. Igualmente, concordaram que se a Alemanha invadisse a Polónia, a URSS também poderia fazê-lo e dividiriam o seu território.

Com a conquista da Polónia, Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial.