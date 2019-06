Mundo

Segurança em Moçambique é estável

O ministro da Defesa moçambicano, Atanásio M'tumuke, disse sexta-feira, em Maputo, que a situação de segurança no país continua estável, apesar dos ataques de grupos armados no norte, que, afirmou, “reduziram consideravelmente”.

Ministro Atanásio M’tumuke minimiza ataques no Norte

“A situação de segurança continua estável, apesar dos ataques perpetrados por malfeitores desde Outubro de 2017, na província de Cabo Delgado”, referiu Atanásio M'tumuke, citado pela agência Lusa.

O governante falava durante a 13ª reunião anual dos adidos de Defesa acreditados junto das representações diplomáticas em Moçambique. A reunião aconteceu no mesmo dia em que o país acreditou os adidos militares do Brasil, Canadá e Somália.

Numa alusão aos ataques no norte, o governante disse que a cobiça por Moçambique é consequência da descoberta dos hidrocarbonetos naquela zona do país.

Como resposta, as forças de defesa e segurança encontram-se no terreno a levar a cabo operações para a neutralização dos grupos armados, acrescentou. “As acções dos malfeitores reduziram-se consideravelmente, tendo os mesmos sido confinados aos distritos de Palma, Mocímboa da Praia, Nangade e Macomia, limitando-se somente a alguns ataques esporádicos”, disse. Atanásio M'tumuke disse ainda que os problemas de um país podem transitar para outros, independentemente das suas capacidades militares. Por isso, há necessidade de olhar para a cooperação de forma “mais holística e integrada”, pois a segurança, por via da parceria, é o fundamento primário para a estabilidade dos Estados.

De acordo com os números recolhidos pela Lusa, a onda de violência em Cabo Delgado já provocou a morte de cerca de 200 pessoas, entre residentes, supostos agressores e elementos das forças de segurança.

O Estado Islâmico difundiu este mês um comunicado reivindicando a autoria de um ataque que vitimou um número indeterminado de militares moçambicanos, em confrontos em Cabo Delgado, entretanto negado pela Polícia.