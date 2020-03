Segurança Israelita vai recolher dados sobre os cidadãos

Angola alarga quarentena obrigatória para sete países

A Comissão Interministerial para a Resposta à Pandemia do Coronavírus recomendou ontem, em Luanda, o cumprimento da decisão de alargar a quarentena obrigatória, a partir de hoje, de no mínimo 14 dias, de todos os cidadãos nacionais ou residentes que, em qualquer momento, tenham estado em países com transmissão comunitária do novo coronavírus, nomeadamente China, Coreia do Sul, Irão, Itália, Portugal, Espanha e França ou em contacto com doentes afectados pelo COVID 19.