Segurança reforçada em Niamey para proteger líderes na cimeira da UA

Autarquias em destaque na cerimónia de abertura

As autarquias estiveram em foco, na cerimónia de abertura da 14ª edição do Festival Internacional do Festival do Cazenga (Festeca), realizada na quinta-feira, no Centro de Animação Artística (Anim’art), em Luanda, num espectáculo em que o administrador municipal, Albino da Conceição, actuou como um dos actores.