Segurança alerta para persistência de ameaça terrorista

Os Serviços de Informação belgas estão preocupados com a persistência de uma ameaça terrorista no país, nomeadamente devido à radicalização nas prisões, segundo um relatório de actividades publicado no site do serviço de Segurança do Estado.

De acordo com o relatório de actividades 2017-2018 da Segurança do Estado belga, o primeiro publicado desde 2011, os Serviços de Informação dão conta da preocupação com a radicalização nas prisões, que consideram “um problema de dimensão considerável”, a par do risco de reincidência de rebeldes condenados.

As prisões do país “têm hoje em dia uma população de detidos por terrorismo com uma dimensão jamais vista”, o que faz subir o “risco de contágio” a outros prisioneiros.

A Bélgica foi já alvo de atentados terroristas reivindicados pelo Estado Islâmico, nomeadamente em Bruxelas, em Março de 2016 (32 mortos em explosões no aeroporto e no metro) e, em Maio de 2018, em Liége, três mortos.