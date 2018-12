Mundo

Segurança pede cautela à equipa de Bolsonaro

Após Jair Bolsonaro ter levado uma facada durante a campanha eleitoral, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, recomendou cautela à equipa do Presidente eleito durante a cerimónia de posse.

Fotografia: DR

Sérgio Etchegoyen afirmou ontem que ainda não foi tomada a decisão sobre se o Presidente eleito vai desfilar em carro aberto e disse que novas ameaças ao militar foram identificadas no mês passado.

“Neste momento, eu recomendaria que todas as medidas tomadas fossem presididas por cautela”, disse. “É óbvio que a segurança sempre assessora, mas a decisão será do Presidente da República”, acrescentou.

/>Os detalhes da cerimónia estão a ser tratados entre o encarregado pela segurança do Presidente eleito, ontem feita pela Polícia Federal, e a secretaria de coordenação e segurança presidencial.

“Temos um Presidente que sofreu um atentado e vem sofrendo agressões frequentes, basta ver na media social, e a quem têm de ser dadas as garantias das melhores condições de Governo”, disse.