Mundo

Senado apela à demissão das altas chefias militares

A Presidência da Nigéria apelou ao Chefe do Estado-Maior e aos chefes de Serviço para se demitirem dos cargos devido aos desafios de segurança em várias frentes do país, segundo uma resolução aprovada, noticiou, ontem, a Reuters.

Senado apela à demissão das altas chefias militares

Fotografia: DR

Segundo um comunicado, de dois parágrafos, do porta-voz do Presidente ni-geriano, Femi Adesina, a Presidência tomou nota da re-

solução e reitera que a nome-ação ou demissão dos chefes de Serviço é uma prerrogativa presidencial.

O Presidente da República, Muhammadu Buhari, na qualidade de comandante-chefe das Forças Armadas, fará o que for melhor para o interesse do país em todos os momentos, lê-se na nota.

O Senado votou, na sequência de uma acção sem precedentes na história do país, uma resolução que apela ao chefe de gabinete do (Estado-Maior) e aos chefes de Departamento para se demitirem.

Segundo o Senado, a re-solução baseia-se na deplorável situação de insegurança e violência perpetrada pelo Estado Islâmico na província da África Ocidental (ISWAP), facção dissidente de Boko Haram (seita islamita nigeriana) no Nordeste do país, e do banditismo prevalecente nas regiões do Noroeste e Centro-Norte.



Crianças libertadas

Quinze crianças entre os 2 e os dez anos de idade foram libertadas de uma escola corânica no Centro da Nigéria, onde se encontravam encarceradas e mostravam sinais de tortura, anunciou, ontem, a Polícia local, citada pela AFP.

Segundo o porta-voz da Polícia local, Wasiu Abiodun, as crianças eram mantidas “em condições desumanas” e foram encontradas numa escola corânica sem licença, localizada na cidade de Suleja, no Estado do Níger, centro do país. “Estas correntes utilizadas para prender as pernas foram, também, apreendidas”, acrescentou.

Segundo Abiodun, citado pela AFP, as crianças mostravam sinais visíveis de tortura, como feridas e cicatrizes. Durante a operação das forças de segurança, o líder religioso que dirigia o estabelecimento foi detido.

“Foi aberta uma investigação e o suspeito será em breve levado à Justiça e julgado”, assinalou o porta-voz da Polícia.

De acordo com a AFP, existem muitas escolas religiosas informais, apelidadas de “almajiri”, na Nigéria. Embora as aulas sejam gratuitas, os alunos têm de se auto-sustentar, mendigando ou realizando pequenos trabalhos.

As “almajiri” funcionam, também, como “casas de correcção” para jovens toxicodependentes, tendo causado um escândalo a nível nacional no ano passado, quando várias rusgas policiais no Norte do país expuseram as más condições em que muitos jovens e crianças se encontravam.

Na ocasião, foram encontrados vários menores acorrentados, enquanto outras centenas estavam concentradas em pequenos quartos e eram vítimas recorrentes de abusos e tortura.