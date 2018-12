Senado dos EUA responsabiliza príncipe saudita

Ministros africanos do Comércio decidem liberalização das tarifas

A VII reunião de ministros africanos do Comércio (AMOT), que decorreu no Cairo (Egipto) à margem da IATF 2018, aprovou a liberalização progressiva de 90 por cento das tarifas do comércio de mercadorias no continente, de acordo com um comunicado saído do evento.