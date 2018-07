Mundo

Senadores e deputados viram as costas a Buhari

Victor Carvalho

Na antecâmara da preparação para as eleições de Fevereiro do próximo ano, o Partido do Congresso dos Progressistas (APC, na sigla inglesa), de Muhammadu Buhari, acaba de sofrer uma forte machadada nas suas ambições, com o anúncio da decisão de 14 senadores e 37 deputados se juntarem à oposição.

Fotografia: DR

Este abandono acontece quando o partido já está activamente a preparar as eleições gerais de Fevereiro de 2019 e quando se preparam as sessões legislativas de Agosto, que antecedem as férias parlamentares.

Na base da decisão de abandonarem as hostes do APC e de se juntarem em massa ao Partido Democrático Popular (PDP), principal formação da oposição, está aquilo que eles entendem ser “a incapacidade do Governo em travar a violência que há meses grassa no país.”

Por sua vez, o secretário-geral do PDP, Kola Ologbondinyan, considerou a adesão de novos militantes “um bom exemplo da cultura democrática nigeriana”, mas não hesitou em acusar o Chefe de Estado de “intimidar e chantagear a oposição.”

Entre os senadores que trocaram de partido para se juntarem à oposição está Rabiu Kwankwaso, antigo governador do Estado de Kano, referenciado como um potencial candidato à eleição presidencial de Fevereiro de 2019, embora ainda não se tenha pronunciado sobre o assunto. No PDP, vai encontrar um rival de peso, Atiku Abubakar, que abandonou a APC em 2017, também com ambições presidenciais. Em boa verdade, esta cisão no seio do partido no poder não apanhou ninguém completamente de surpresa, pois já há várias semanas que circulavam rumores sobre essa possibilidade.

O presidente do Senado, Bukola Saraki, que foi o primeiro a abandonar o PDP e a entrar na APC, antes das presidenciais de 2015, é suspeito de estar na base destas deserções. Embora, oficialente continue a ser membro da APC, as suas divergências com o Presidente Buhari são públicas e foram recentemente alimentadas por uma série de boatos que ganharam força quando, no termo de uma longa batalha na justiça, o Tribunal Supremo da Nigéria anulou as acusações de corrupção que pesavam contra si.

Apesar desta decisão judicial, na terça-feira, um dia antes do anúncio das renúncias de senadores e deputados, Bukola Saraki foi convocado pela Polícia nigeriana e acusado de ter ordenado, em Abril último, uma série de assaltos a bancos no estado de Kwara, o seu bastião político.



Manobras de bastidores

Este facto foi entendido como uma manobra para impedir as deserções, que acabaram por se confirmar na noite de quarta-feira.

Muhammadu Buhari, antigo general de 75 anos, que dirigiu a junta militar que esteve no poder no início da década de 80, foi eleito Presidente em 2015, descrevendo-se a si mesmo como “um democrata convertido.”

A sua grande vantagem política é o forte apoio popular de que desfruta no norte do país, maioritariamente muçulmano e de onde provém, além da posição de presidente, fundamental num país onde a vitória nas presidenciais é tradicionalmente de quem já tem um mandato cumprido.

Este seu favoritismo para as eleições de Fevereiro de 2019 pode ser afectado pelo avolumar das críticas que lhe têm sido feitas e que se relacionam com a falta de eficácia no combate à corrupção e as crescentes dificuldades que a maioria dos nigerianos enfrenta desde 2016.

Buhari é também muito criticado pela incapacidade de restabelecer a ordem numa altura em que a Nigéria enfrenta vários conflitos, entre os quais a violência étnica no centro do país, uma insurreição jihadista no nordeste e grupos rebeldes no sul, uma região produtora de petróleo.

A pensar nas próximas eleições, no início do mês, mais de 30 partidos políticos, entre os quais o PDP, formaram uma coligação contra a candidatura do Presidente Buhari à própria sucessão. Paralelamente, um grupo de dissidentes criou um novo movimento, –o APC reformado (rAPC)–no seio do partido no poder, denunciando “a monumental catástrofe que foi a Presidência de Buhari, desde 2015.”

Todos estes factores, de imediato, constituem motivos de preocupação acrescida para o Presidente Muhammadu Buhari e, também, para quem tem a responsabilidade de manter a ordem e a tranquilidade pública em todo o país.