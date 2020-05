Mundo

Senegal anuncia flexibilização de medidas do Estado de Emergência

O Senegal iniciou ontem um período de alívio das medidas restritivas adoptadas para fazer face à pandemia da Covid-19, com a reabertura dos locais de culto e a redução do período de recolher obrigatório.

O alívio das medidas do Estado de Emergência, que vigora desde 23 de Março, foi anunciado, na segunda-feira à noite, num discurso televisivo, pelo Presidente senegalês, Macky Sall.

Desde ontem o recolher obrigatório está a ser observado das 21h00 às 05h00, ao contrário das 20h00 às 06h00 horas.

Foi também anunciada a reabertura de locais de culto, principalmente das mesquitas, que estiveram fechadas para orações colectivas no mês do Ramadão, num país maioritariamente muçulmano, e igrejas cristãs.

Os mercados e lojas que abriam alguns dias por semana terão agora de fechar apenas um dia para limpeza, enquanto as restrições aos transportes públicos serão igualmente atenuadas.

As escolas serão reabertas em 2 de junho, mas apenas para os cerca de 551 mil alunos das classes de exame de um total de 3,5 milhões.

Macky Sall sublinhou a necessidade de “aprender a viver na presença do vírus”, que, segundo disse, deverá continuar a circular no país até Agosto ou Setembro “na melhor das hipóteses”, e de “adaptar os comportamentos” a esta nova realidade.

O Presidente anunciou, também, o levantamento da proibição de repatriar os corpos dos senegaleses que morreram no estrangeiro devido à Covid-19.

Dezenas de corpos estão bloqueados há semanas, principalmente em França, mas também noutros locais da Europa e dos Estados Unidos.

Em resposta a um recurso das famílias dos falecidos, o Supremo Tribunal validou, na semana passada, a proibição motivada pelo risco de contágio durante a manipulação dos corpos.

O Senegal declarou oficialmente 1.886 infecções pelo novo coronavírus e 19 mortes desde que o primeiro caso foi anunciado em 2 de Março.

As autoridades optaram por não impor o confinamento obrigatório num país onde a população vive do trabalho e comércio diário, mas foi decretado o fecho de fronteiras, proibidas as concentrações e as movimentações entre cidades e imposto o uso obrigatório de máscaras nos serviços públicos e privados.

O Governo “terá especial cuidado em assegurar que as pessoas que frequentam locais de culto”, escolas, espaços públicos, mercados ou restaurantes “obedeçam estritamente a medidas de distanciamento físico e usem barreiras de protecção, in- cluindo o uso obrigatório de máscaras e a lavagem das mãos”, disse Sall.