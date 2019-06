Senegal determina investigação de contratos de petróleo e gás

ENDE desactiva 50 postos de transformação de energia geridos por privados

Mais de 50 postos de transformação (PT) de energia eléctrica, geridos por privados, serão desactivados no município de Belas e substituídos por outros da ENDE, com a entrada em funcionamento de duas subestações, em Julho, no âmbito do projecto de electrificação domiciliar em Luanda.