“Senhor da guerra” condenado a 30 anos

Estados estão preocupados com a camada de ozono

Angola, como parte signatária do Protocolo de Montreal, defende um maior controlo da entrada, uso e consumo das substâncias destruidoras da camada de ozono, a partir do reforço no controlo das fronteiras, das alfândegas, Polícia de Guarda Fronteira, bem como o uso de alternativas com baixo potencial de aquecimento.