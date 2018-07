Mundo

“Senhor de Guerra” recebido como um herói em Cabul

O general Abdul Rashid Dostum, temido e poderoso “Senhor da Guerra” do norte do Afeganistão e primeiro vice-presidente, regressou ontem a Cabul após um ano de exílio, e foi recebido como um herói.

O avião fretado pelo Governo afegão para o transportar de Ancara aterrou no aeroporto internacional de Cabul às 16h30 (13h00 em Angola), onde o aguardavam oficiais e apoiantes entusiastas.

Pouco depois da chegada de Dostum foi ouvida uma forte explosão perto do aeroporto, de onde acabara de sair o general, que, no entanto, não foi atingido.

Dostum, que deve retomar as funções de vice-presidente apesar das acusações de tortura e violação que o obrigaram a deixar o país em 2017, foi especialmente saudado por membros da comunidade usbeque com roupas tradicionais, antes de entrar para um jipe blindado e deixar o aeroporto sob escolta.

No aeroporto estiveram também o segundo vice-presidente Sarwar Danish e o ex-vice-presidente Ahmad Zia Massoud, irmão do já falecido comandante Ahmad Shah Massoud, várias vezes traído por Dostum. Presente também outra figura do norte, Atta Mohammad Noor, e o líder da comunidade xiita da minoria hazara, Mohammad Mohaqiq.

Atta, Massoud e Mohaqiq são as figuras de proa da oposição ao presidente Ashraf Ghani.Dostum é o segundo senhor da guerra afegã a regressar à capital com honras, depois de Gulbuddin Hekmatyar, conhecido como o “açougueiro da Cabul”, ter voltado em Maio do ano passado, após 20 anos de exílio.Dostum é um veterano de etnia uzbeque de décadas de agitação política no Afeganistão.