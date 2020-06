Mundo

Sérvia elege amanhã novo Parlamento

A Sérvia realiza, amanhã, eleições legislativas, as primeiras na Europa desde o início da pandemia do novo coronavírus, com o partido, no poder, do Presidente Aleksandar Vucic a surgir em posição destacada.

Primeiras eleições na Europa desde início da pandemia

Previstas, inicialmente, para 26 de Abril, as eleições que vão eleger os 250 deputados da Assembleia Nacional, foram adiadas devido ao surto da Covid-19.



A Comissão Eleitoral sérvia aceitou um total de 21 listas eleitorais num país com cerca de sete milhões de habitantes. Mas, de acordo com diversos estudos de opinião, apenas duas formações estão em condições de ultrapassar, de forma confortável, a barreira mínima dos 3 por cento, que garante representação parlamentar.



A lista do Partido Progressista Sérvio (SNS), designada Aleksandar Vucic - Pelos nossos filhos, e a liderada pelo Partido Socialista da Sérvia (SPS) de Ivica Dacic, que se apresenta com a Sérvia Unida (JS) de Dragan Markovic 'Palma', podem perspectivar um novo Executivo de coligação.

As últimas sondagens forneciam ao SNS 60 por cento dos votos, após garantir 48,55 por cento nas eleições de 2016. O parceiro SPS pode chegar aos 14 por cento, resultados que sugerem uma maioria absoluta de dois terços ao serviço no futuro Governo. O primeiro nome da lista do SNS é o actual ministro da Agricultura, Branislav Nedimovic, enquanto Dacic, actual chefe da diplomacia de Belgrado, lidera a lista do SPS.



Os principais partidos que representam as minorias nacionais também deverão entrar no Parlamento por serem abrangidos por medidas diferentes no processo de eleição. Mas as sondagens prevêem que os restantes partidos políticos não alcançarão sequer os 5% de votos, com sete formações com alguma possibilidade de franquear a barreira dos 3%.



Os grupos com mais hipóteses de entrarem no Parlamento são a União Patriótica Sérvia (SPAS, centro-direita), liderada por um jogador de pólo aquático, e o Movimento dos Cidadãos Livres (PSG, centro-esquerda), dirigido por um popular actor.

O SNS (direita nacionalista e pró-europeia), que desde 2012 domina a política interna, estabeleceu como objectivo a maioria de dois terços, mas a aliança com os socialistas deverá prosseguir, mesmo que a formação de Vucic - que não se apresenta ao escrutínio e mantém aos 50 anos uma elevada quota de popularidade -, atinja dois terços dos deputados.