Mundo

Serviços secretos frustram tentativa de golpe de Estado

Os Serviços Secretos beninenses anunciaram, ontem, terem frustrado, em Fevereiro, uma tentativa de golpe de Estado, e detido vinte pessoas, das quais dez militares.

Fotografia: DR

Segundo a AFP, as detenções tiveram lugar depois de um inquérito que revelou que os interpelados, através dos contactos telefónicos, estavam a preparar-se para derrubar o Presidente Patrice Talon.

Uma fonte militar beninense revelou que os supostos revoltosos previam “atacar o Chefe de Estado, durante uma visita ao interior do país, e convocar outras eleições presidenciais”.

O inquérito contra os implicados começou quando, no final do ano pasasado, oficiais da Direcção dos Serviços de Ligação e de Documentação (DSLD), interceptaram contactos telefónicos consecutivos entre uma dezena de oficiais das Forças Armadas, com o coronel na reforma, Pascal Tawès, antigo adido militar na Embaixada do Benin em Washington.