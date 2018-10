Serviços secretos acusados de comprometer ministro

“Operação Resgate” lançada hoje em Luanda

A “Operação Resgate” será lançada hoje, em Luanda, em cerimónia a ser orientada pelo ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares. Um comunicado do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior informa que o acto contará com a participação de todos os órgãos que estarão envolvidos na operação.