Mundo

Serviços secretos acusados de comprometer ministro

Os serviços secretos da África do Sul são acusados de ter postado nas redes sociais um vídeo retirado do telefone do ministro dos Assuntos Internos, Malusi Gigaba.

Fotografia: DR

Um porta-voz do ministro acusou directamente os serviços secretos de terem o telefone de Malusi Gigaba sob vigilância, tendo retirado dele um vídeo de 13 segundos que depois apareceu a circular nas redes sociais.

Nesse vídeo de 13 segundos, Gigaba surge em poses sexuais pouco recomendáveis, tendo o seu porta-voz acusado também um membro da oposição de ser a pessoa que depois o colocou a circular nas redes sociais.

Com base neste vídeo, segundo o mesmo porta-voz, o ministro Malusi Gigaba passou a ser alvo de tentativas de chantagem. Ainda de acordo com o porta-voz, Vuyo Mkhi-ze, os chantagistas terão pedido uma compensação de 690 mil dólares antes de terem colocado o vídeo a circular nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que a vida sexual de Malusi Gigaba aparece estampada nas redes sociais. Em 2015, a esposa recorreu a este meio para postar a fotografia de uma suposta amante do marido totalmente nua.