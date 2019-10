Mundo

Sérvio-bósnio condenado por crimes de guerra

Um tribunal da Bósnia-Herzegovina condenou, ontem, o ex-militar Radomir Susnjar, de nacionalidades sérvia e bósnia, a 20 anos de prisão pelo envolvimento no assassínio de dezenas de muçulmanos na cidade bósnia de Visegrad em 1992.

Fotografia: DR

Susnjar, de 64 anos, foi condenado por participar em ataques, tratamentos desumanos e saques a 57 civis muçulmanos em Junho de 1992.

A juíza Enida Hadziomerovic afirmou que Susnjar “cometeu um crime contra a população civil”.

Provenientes da aldeia de Koritnik, as 57 pessoas foram mantidas em cativeiro numa casa em Visegrad, sendo de-pois transferidas para outra casa que mais tarde foi incendiada com essas pessoas no interior.

Segundo a acusação, Susnjar atirou dispositivos explosivos para o interior da casa e disparou armas para impedir a fuga dos civis, que incluíam mulheres, crianças e idosos. O advogado de Susnjar disse que o ex-militar vai recorrer do veredicto do tribunal. O organizador do crime foi o antigo paramilitar sérvio-bósnio Milan Lukic, condenado a prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPIJ) em Haia por esse e outros crimes de guerra contra muçulmanos na Bósnia-Herzegovina.

Susnjar foi detido em Abril de 2014 em Paris e extraditado para a Bósnia-Herzegovina em Junho de 2018.