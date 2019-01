Mundo

Sessão extraordinária discute crise na Venezuela

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) realiza amanhã uma sessão extraordinária para analisar a situação política na Venezuela.

Fotografia: DR

A reunião foi ontem confirmada pela OEA, em comunicado, e tem lugar no mesmo dia em que Nicolás Maduro presta juramento perante o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), para iniciar um novo mandato como Presidente da Venezuela para o período 2019-2025.

No comunicado explica-se que “o Conselho Permanente da OEA realiza uma sessão extraordinária, na quinta-feira, 10 de Janeiro, pelas 11h00 horas [16h00 horas em Angola]” na sala Simón Bolívar, na sede daquele organismo, em Washington, nos Estados Unidos.

A sessão extraordinária terá como objectivo “analisar a situação na República Bo-livariana da Venezuela, segundo o solicitado pelas Missões Permanentes da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguai e o Peru”. O Presidente da Venezuela vai prestar juramento, amanhã, para um novo mandato presidencial, perante o Su-premo Tribunal de Justiça, ao invés da Assembleia Nacional (Parlamento, onde a oposição detém a maioria) já que Maduro não reconhe-ce a legitimidade deste ór-gão, que o acusa de estar a afrontar as sentenças daquele tribunal.

Segundo o Conselho Na-cional Eleitoral da Venezuela, Maduro foi reeleito para um novo mandato presidencial nas eleições antecipadas de 20 de Maio de 2018, com 6.248.864 votos (67,84 por cento).

Um dia depois das eleições, a oposição venezuelana questionou os resultados, alegando irregularidades e o não respeito pelos tratados de direitos humanos ou pela Constituição da Venezuela.

Vários países do continente americano anunciaram que não vão reconhecer o novo mandato de Nicolás Maduro.