Sete corpos encontrados numa mata em moçambique

Cuando Cubango acerta táctica para receber o Kabuscorp

A equipa do Cuando Cubango FC realiza amanhã às 15 horas o segundo treino no Estádio Municipal dos Eucaliptos, na província do Bié, tendo em vista o jogo de domingo com o Kabuscorp do Palanca, relativo à primeira jornada do Girabola 2018/2019.