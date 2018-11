Mundo

Sete milhões de eleitores escolhem novo Presidente

Mais de sete milhões de eleitores são chamados hoje às urnas para eleger o próximo Presidente do Madagáscar para um mandato de cinco anos, com 36 candidatos na corrida presidencial, incluindo o Chefe de Estado cessante, Hery Rajaonarimampianina.

Malgaxes escolhem Chefe de Estado entre 36 candidatos

Fotografia: DR

Rajaonarimampianina, de 59 anos, renunciou ao cargo em Setembro para concorrer a um novo mandato, tendo sido então nomeado o vice-Presidente, Riko Rakotovao, como presidente temporário durante o período eleitoral.

Hery Rajaonarimampianina, líder do partido Novas Forças para Madagáscar, tomou posse como Presidente do país em Janeiro de 2014, após vencer as eleições no ano anterior.

Outro candidato presidencial, Marc Ravalomanana, de 68 anos, foi Chefe de Estado de Madagáscar de 2002 até 2009. Também concorre Andry Rajoelina, líder do partido Jovens Malgaxes Determinados, que foi Chefe de Estado do país entre 2009 e 2014.

Nestas eleições participam ainda Didier Ratsiraka, líder do partido Associação para o Renascimento de Madagáscar e ex-Presidente do país (1975-1993 e 1997-2002), e Roland Ratsiraka, sobrinho de Didier e líder do partido Madagáscar Chega à Razão.

A segunda volta presidencial realiza-se a 19 de Dezembro, se nenhum candidato obtiver mais de 50 por cento na primeira volta.

Segundo a agência noticiosa France Press, durante a campanha eleitoral, todos os candidatos presidenciais compartilharam a mesma visão a longo prazo: o desenvolvimento de Madagáscar.

A eleição presidencial de hoje deve ter como prioridade dos eleitores o acesso à água e à electricidade, bem como a luta contra o desemprego e a insegurança.