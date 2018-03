Mundo

Sete pessoas são mortas em três ataques armados

Pelo menos sete pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em três ataques com armas de fogo na sexta-feira à noite no centro de Fortaleza, no Estado do Ceará, nordeste do Brasil, anunciaram fontes oficiais.



Os incidentes ocorreram em três locais diferentes do Bairro Benfica, em Fortaleza, segundo a polícia civil, que até ao momento não fez detenções. As primeiras informações apontam para que os ataques tenham visado membros de um grupo de adeptos do clube de futebol Fortaleza. Um dos tiroteios ocorreu num local muito frequentado por jovens, a Praça da Gentilândia, onde foram mortas sete pessoas. O Estado do Ceará, um dos mais pobres do Brasil, regista nos últimos meses uma onda de violência que as autoridades atribuem a ajustes de contas entre diferentes grupos criminosos.

Também na sexta-feira, a polícia encontrou os corpos de três jovens que estavam desaparecidos.