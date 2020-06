Mundo

Seul pede o regresso ao diálogo com o Norte

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, pediu, ontem, aos norte-coreanos que parem de criar animosidades e retornem às negociações, referindo que os rivais não devem reverter os acordos de paz a que chegaram durante as cimeiras de 2018.

Na imagem, o jovem líder controverso da Coreia do Norte

Fotografia: DR

“A Coreia do Norte não deve interromper as comunicações e criar tensões para voltar o relógio a um período no passado de confronto”, disse Moon durante uma reunião com os principais assessores presidenciais, de acordo com o seu Gabinete.

“Não devemos adiar as promessas de paz que o Presidente (norte-coreano) Kim Jong-un e eu fizemos” em duas cimeiras no ano de 2018, declarou ainda o Presidente sul-coreano.

Os esforços do Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, para neutralizar as crescentes animosidades ocorrem após a Coreia do Norte ter ameaçado, na sexta-feira, destruir um escritório de ligação entre os dois países e tomar medidas militares não especificadas contra a Coreia do Sul.

A eventual demolição do escritório de ligação pode representar um sério revés para os esforços de Moon em restaurar a reconciliação e encontrar uma solução negociada da questão nuclear norte-coreana.

Moon, um liberal que esteve com Kim três vezes em 2018, esteve por detrás da diplomacia agora adormecida entre Pyongyang e Washington, incluindo a primeira cimeira entre Kim e o Presidente norte-americano, Donald Trump, em Singapura em 2018.

Em duas das três cimeiras intercoreanas, Moon e Kim concordaram em realizar a desnuclearização da Península Coreana e tomar outras medidas para aumentar as trocas e diminuir o impasse militar.

Essas reuniões inicialmente ajudaram a melhorar os laços entre as duas Coreias, antes de as relações se tornarem novamente tensas após o colapso de uma segunda cimeira Kim-Trump no Vietname, no início de 2019.

A Coreia do Norte desencadeou recentemente uma série de retóricas severas contra a Coreia do Sul, acusando-a de não impedir os activistas de lançar panfletos de propaganda através da fronteira.

Numa aparente tentativa de acalmar a Coreia do Norte, o Governo de Moon prometeu proibir a campanha civil de folhetos. No entanto, a Coreia do Norte disse que a resposta sul-coreana carece de sinceridade. Alguns observadores dizem que a Coreia do Norte está extremamente frustrada porque Seul não conseguiu afastar-se de Washington. e reavivar projectos económicos paralisados devido às sanções aos norte-coreanos lideradas pelos EUA.

Os especialistas também especulam que a Coreia do Norte inicialmente pensou que Moon ajudaria a obter o necessário alívio das sanções, mas ficaram frustrados depois de Kim voltar para casa de mãos vazias da cimeira de 2019 com Trump.

Moon disse que as duas Coreias devem tomar a iniciativa de encontrar um avanço nas negociações, chamando as duas nações de “mestres do destino da Península Coreana”.

O Presidente sul-coreano disse que o seu Governo continuará a esforçar-se para promover o diálogo com a Coreia do Norte.

As Coreias continuam divididas ao longo da fronteira mais fortemente fortificada do mundo, uma vez que foram divididas em uma Coreia do Sul apoiada pelos EUA e uma Coreia do Norte controlada pelos soviéticos no final da Segunda Guerra Mundial em 1945.