Sílvio Berlusconi está infectado com o coronavírus

Sílvio Berlusconi testou positivo para o coronavírus, segundo o La Repubblica. O jornal refere que, após uma passagem recente pela Sardenha, o antigo primeiro-ministro e líder do partido Forza Italia foi submetido a um teste e o resultado foi positivo.

Fotografia: DR

O médico de Berlusconi, Alberto Zangrillo, frisou que o político está "assintomático e está isolado em casa, de acordo com as ordens" das autoridades.

A assessoria de imprensa de Berlusconi também divulgou um comunicado a dar mais informações sobre a situação do antigo governante italiano.

"O presidente continua a trabalhar a partir da sua residência em Arcore, onde vai passar o período de isolamento previsto. De qualquer forma, vai continuar a apoiar os candidatos do Forza Italia e de centro-direita nas eleições regionais e administrativas, com entrevistas diárias a jornais, televisões e nas redes sociais", pode ler-se no comunicado.

Berlusconi já tinha sido submetido a testes para o coronavírus no dia 25 de Agosto, dia em que Flavio Briatore foi internado no hospital com Covid-19. Os dois estiveram juntos na Sardenha, mas o resultado desse teste anterior de Berlusconi foi negativo, de acordo com o Il Messaggero.