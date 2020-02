Mundo

Sinn Fein quer apoio da UE para reunificação da Irlanda

A líder do Sinn Fein, Mary Lou McDonald, pediu, ontem, o apoio da União Europeia (UE) à reunificação da Irlanda, depois da vitória histórica do partido republicano nas eleições de sábado.

Mary Lou McDonald (à esquerda) afirma que a “divisão da Irlanda foi um desastre” e promete consulta popular para a unidade

Fotografia: DR



O Sinn Fein foi o partido mais votado, com 24,5 por cento. O partido é no entanto o segundo em número de mandatos (37) no Dail (câ-mara baixa do Parlamento de 160 lugares), atrás do Fianna Fail (centro-direita), que obteve 22,2 por cento dos votos e detém 38 assentos, dado que não apresentou um número suficiente de candidatos.

O Fine Gael, do Primeiro-Ministro, Leo Varadkar, ficou-se pelos 20,9 por cento (35), o Partido Verde 7,1 (12) e o Partido Trabalhista 4,4 (6).

Depois de décadas de partilha do poder na Irlanda entre o Fianna Fail e o Fine Gael, o Sinn Fein, antigo braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), pode com este resultado vir a liderar um Governo de coligação e avançar com a reunificação.

“A União Europeia deve tomar posição sobre a Irlanda, como fez quando apoiou a reunificação da Alemanha e da mesma forma que tem uma posição sobre Chipre de abordagem positiva à reunificação desse país”, disse a líder do Sinn Fein no programa da BBC Newsnight de segunda-feira à noite.

“A divisão da Irlanda foi um desastre e o caminho a seguir é a reunificação, a re-conciliação e as boas relações com os nossos vizinhos”, sublinhou.

A maior parte da ilha da Irlanda separou-se do Reino Unido em 1921, com seis condados do norte, que formam a província da Irlanda do Norte, a manterem-se como parte integrante do Reino Unido. No programa eleitoral, o Sinn Fein defende que o Governo irlandês deve promover um processo de discussão e persuasão para organizar “um referendo, no norte e sul, sobre a Unidade Irlandesa”. O Governo britânico tem argumentado que não existem condições para esta consulta pública, que está prevista nos acordos de paz de 1998 para a Irlanda do Norte, e os outros dois principais partidos irlandeses, Fianna Fail e Fine Gael, não consideram a reunificação uma prioridade.

Escócia admite referendo sobre independência

A Primeira-Ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, admite realizar um referendo sobre a independência sem o consentimento do Governo de Boris Johnson, mas apenas se for considerado juridicamente legítimo por tribunais, disse, ontem, em Londres.

“Sempre disse que o processo deve ser legítimo e legal. É importante assegurar que o resultado a favor da independência possa ser reconhecido internacionalmente e pela União Europeia (EU)”, afirmou, num encontro com membros da Associação de Imprensa Estrangeira.

Porém, não rejeita que a certa altura a Escócia possa “tentar ultrapassar esse im-passe”, testando junto dos tribunais escoceses a questão se o Parlamento escocês tem a capacidade de organizar um referendo legal sobre a independência sem a autorização do Governo britânico.

“Não é a minha primeira opção. Mas se fosse decidido por um tribunal que o Parlamento escocês poderia organizar um referendo sobre a in-

dependência sem o consentimento de Westminster, então já não seria um referendo ilegal”, vincou a líder do Partido Nacional Escocês (SNP).

Em 2014, 55 por cento dos eleitores na Escócia votaram contra a independência num referendo e apenas 45 por cento a favor.

O SNP argumenta que a situação mudou devido ao ‘Brexit', rejeitado por 62 por cento dos escoceses no referendo de 2016, contrariando a tendência nacional de 52 por cento a favor da saída do Reino Unido da UE.

Agora que o Reino Unido saiu formalmente da UE, a 31 de Janeiro, o SNP defende a realização de um segundo referendo, baptizado por 'Indyref2', que daria aos escoceses a oportunidade de aderir à UE enquanto Estado independente.

Nicola Sturgeon invoca o apoio da opinião pública, reflectido no resultado das eleições legislativas de Dezembro na Escócia, quando o SNP elegeu 48 dos 59 deputados representantes da região, e de várias sondagens recentes favoráveis à independência e à realização de um referendo.

Em Janeiro, o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, rejeitou o pedido de transferência de poderes para a realização da consulta pública, alegando que o resultado do referendo de 2014 deve ser respeitado.

Nicola Sturgeon fez campanha com a promessa de realizar um referendo ainda em 2020, e está a ser pressionada internamente no partido para propor um referendo consultivo unilateral, à semelhança do que foi feito na Catalunha em 2019.

Porém, ontem, salientou que “as posições constitucionais em Espanha e Reino Unido são diferentes” e que existe o precedente do referendo em 2014 que determina a necessidade de respeitar o mesmo procedimento.

“Na Catalunha [o referendo] não resultou na independência, e isso reforça a minha convicção de que o processo tem de ser legítimo em termos jurídicos e constitucionais”, acrescentou.

Analistas políticos consideram que o Governo britânico poderá ter dificuldade em resistir a um ‘Indyref2' se o SNP voltar a ganhar as eleições regionais, em 2021.

O SNP e os Verdes são os únicos partidos políticos escoceses a favor da independência, à qual se opõem os partidos Conservador, Trabalhista e Liberais Democratas.

Nicola Sturgeon visitou Bruxelas na segunda-feira, onde discursou no instituto European Policy Centre, onde disse aguardar “com expectativa o dia em que a Escócia regresse” à UE enquanto Estado independente, com um lugar próprio no Conselho e no Parlamento Europeu.

Recentemente, o ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse à BBC que os 27 ficariam “entusiasmados” com a adesão independente da Escócia à UE.

Na capital belga, a chefe de Governo escocês também se encontrou com Margrethe Vestager, a vice-presidente da Co-missão Europeia com a pasta da Era Digital, e com Michel Barnier, negociador chefe da UE para o ‘Brexit'.

Nicola Sturgeon não está à espera que os países da UE ma-nifestem abertamente apoio à independência, e espera que mantenham a neutralidade.

Todavia, mostrou-se “confiante de que, se a Escócia deci-

dir tornar-se independente, será muito bem recebida” pelos 27 Estados-Membros.