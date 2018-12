Mundo

Sismo causa feridos e danos na Sicília

Um novo sismo de 4.8 na escala de Richter foi registado ontem na Sícilia, Itália, perto do Monte Etna. Os meios de informação locais adiantaram que o abalo provocou pelo menos dez feridos e resultou em estragos em vários edifícios. Segundo a BBC, desde que o vulcão do Monte Etna entrou em erupção na segunda-feira já foram sentidos dezenas de tremores de terra.

Fotografia: DR

O sismo foi registado às 3h19 locais perto do município de Viagrande. O abalo gerou o pânico entre os residentes, com muitos a fugirem para as ruas.

Um troço da auto-estrada A18, que liga Catânia a Messina, foi fechada pois o terramoto provocou estragos no asfalto, revela o jornal "La Repubblica".

Nas redes sociais circulam várias imagens que mostram os danos causados pelo desastre.

A actividade sísmica em redor do vulcão aumentou desde segunda-feira.