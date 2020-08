Mundo

Situação no Lago Chade preocupa Nações Unidas

Pelo menos, 13 soldados morreram, ontem, e nove ficaram feridos na região do Lago Chade, na fronteira deste país com o Nordeste da Nigéria, depois de um dos veículos em que seguiam ter activado uma mina terrestre.

Fotografia: DR

“Três veículos do Exército Nacional chadiano patrulhavam a área de Kaiga Kindjiria e, perto da aldeia de Darkalom, um deles explodiu depois de pisar uma mina”, disse o porta-voz das Forças Armadas chadianas, o coronel Azem Bermandoa, à Efe, confirmando o número de mortos.

Segundo Bermandoa, os feridos foram transferidos para a capital, Djamena, para tratamento médico, e até ontem à noite nenhum grupo terrorista reivindicou a autoria do que aconteceu.

Há uma semana, as Nações Unidas voltaram a chamar a atenção para o que se passa na região, que tem sido palco de constantes ataques extremistas desde a radicalização, na última década, do grupo nigeriano Boko Haram, que começou a aterrorizar também a população de países vizinhos, como o Chade, Camarões ou o Níger.

Em 4 de Julho, o Governo começou a desdobrar um total de oito mil soldados, para travar a crescente ameaça jihadista nesta região, que conta 3,6 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, de acordo com dados das Nações Unidas, porque não podem pescar nem cultivar.

Poucos acreditam que o fim desta guerra seja alcançado através da luta armada. “Creio que aquilo que se tem passado recentemente contradiz a tese das autoridades militares chadianas de que a presença destes oito mil soldados porá fim aos ataques”, disse o secretário-geral da Convenção Chadiana dos Direitos Humanos, Mahamat Nour Ahmat Ibedou, à Efe.

“Esta é uma guerra assimétrica, contra um inimigo invisível, pelo que acabar com esta névoa que é Boko Haram não vai acontecer hoje”, acrescentou.

As Forças de Defesa e Segurança Chadianas, em 23 de Março, perderam mais 92 homens numa ofensiva do Boko Haram, no que é considerado como o pior ataque ao Exército que lançou a operação militar “Wrath on Bohoma”.

Durante a contra-ofensiva das forças governamentais na região do Lago Chade, pelo menos, 52 soldados foram mortos em Abril, de acordo com fontes militares, enquanto cerca de mil terroristas foram neutralizadospelo Exército.



Ataques de garimpeiros

Ontem, 65 pessoas, 44 mi-neiros de ouro e 21 soldados, morreram em confrontos em Zouarké, cidade na província de Tibesti, no Norte do Chade, segundo disseram fontes da segurança à agência espanhola Efe.

“Trinta e três soldados em três veículos foram atacados por garimpeiros de ouro. As nossas forças tentaram resistir, mas face a um número esmagador de malfeitores retiraram-se”, declarou à mesma agência de notícias um oficial do Exército do Chade em Tibesti, que não quis ser identificado.

“Pedimos reforços e esperámos até à madrugada para lançar o assalto final no qual morreram nove soldados.

Há cerca de um mês, pelo menos, 27 garimpeiros foram mortos pelas Forças de Se-gurança no Noroeste do Cha-de, na fronteira com a Líbia, após serem confundidos com jihadistas.

A porosidade da fronteira com a Líbia torna o extremo Norte do Chade uma zona instável, onde se encontram garimpeiros de ouro, grupos armados, traficantes e movimentos rebeldes hostis ao Presidente chadiano, Idriss Déby.