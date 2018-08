Mundo

Situação em Harare volta à normalidade

Guilhermino Alberto | Harare

Um dia depois de protestos violentos, protagonizados por apoiantes do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), no centro comercial de Harare, que resultaram na morte de três pessoas, a situação na capital do Zimbabwe voltou ontem à normalidade, embora algumas lojas se mantivessem encerradas e as ruas registassem pouco movimento.

Apoiantes de Emmerson Mnangagwa numa acção de campanha

Fotografia: Alliance| DPA

Numa ronda pelas avenidas Kwame Nkrumah, Samora Machel e Jason Moyo, a equipa de reportagem do Jornal de Angola e da Televisão Pública de Angola viram muitas lojas com as portas trancadas por fora com grossos cadeados. Daniel Megerere, que vende jornais junto à farmácia QV, na Avenida Samora Machel, afirmou que “quarta-feira a situação era caótica”.

“Ontem é que as coisas estavam feias. Os manifestantes partiram montras e barricaram ruas com pneus a arder. Com receio, hoje muitos comerciantes preferiram não abrir as portas”, realçou. Ontem tinham desaparecido das ruas do centro comercial de Harare as marcas de vandalismo do dia anterior, em que eram visíveis pneus a arder e outros obstáculos colocados pelos manifestantes para travar a intervenção das forças de defesa e segurança.

Numa declaração à Nação, transmitida quarta-feira à noite pela televisão pública, do Zimbabwe, a Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZCB), o Presidente Emmerson Mnangagwa responsabilizou o partido MDC, de Nelson Chamisa, pela destruição de bens públicos e privados e pela “violência criminosa” que resultou na morte de três manifestantes, entre os quais uma mulher.

Mnangagwa pediu ao líder do MDC, Nelson Chamisa, para parar imediatamente com todas as acções de violência política. O Governo declarou que não vai tolerar actos que violem a paz e a unidade nacional, prometendo manter nas ruas as forças armadas o tempo que for necessário para garantir a segurança das pessoas e bens. Helicópteros das forças armadas eram vistos a sobrevoar ontem o centro comercial de Harare e também uma forte presença de agentes da polícia anti-motim junto do centro nacional de escrutínio, instalado no “The Rainbow Towers Hotel”. Era neste hotel, onde também se encontram instaladas todas as missões de observação eleitoral, que os manifestantes pretendiam entrar, quarta-feira, à força para exigir o anúncio imediato dos resultados das eleições presidenciais.

As missões de observação da SADC, União Africana e União Europeia, entre outras organizações, já apelaram à calma. Os observadores internacionais tinham agendado para ontem à tarde um encontro de conciliação com as lideranças da ZANU-PF e do MDC.

A Comissão Eleitoral do Zimbabwe (ZEC), acusada pelos manifestantes de “lentidão e falta de transparência na divulgação dos resultados das eleições presidenciais”, em que Mnangagwa e Chamisa são os principais favoritos, prometeu anunciar em breve o vencedor do pleito.

Antes da interrupção, quarta-feira à noite, da divulgação dos resultados das legislativas pela ZEC- Zimbabwe Electoral Comission, a ZANU-PF, de Emmerson Mnangagwa, já tinha garantido a eleição de 155 dos 210 lugares do Parlamento.

A data limite para que os resultados das presidenciais sejam conhecidos é amanhã.