Mundo

Situação financeira tida como “crítica”

O Governo de São Tomé e Príncipe alertou ontem que a situação económica e financeira do país é “deveras crítica” e os salários da adminis-

tração pública estão atrasados. Num comunicado divulgado após a primeira reunião do Executivo, liderado por Jorge Bom Jesus, é referido que a situação económica e financeira do país “é deveras crítica”, as dívidas do Estado para com os bancos comerciais “são exorbitantes” e os salários da administração pública “estão em atraso.”

Jorge Bom Jesus lidera o Governo são-tomense

Fotografia: DR

Além disso, nas Embaixadas e representações di-plomáticas, os funcionários não recebem ordenado há três meses. Segundo o Governo, “o desmando e a de-sorganização no aparelho central do Estado é preocupante e manifesto.”

No mesmo comunicado, o Governo refere que “no sistema de educação não existem condições que permitam a garantia de refeições escolares” e “a ruptura de alguns bens alimentares de primeira necessidade é notória.”

O Conselho de Ministros, o primeiro deste Governo, orientou a ministra da Educação a analisar as propinas cobradas e a permitir o acesso dos alunos que, por razões financeiras, estão fora do sistema escolar.

A mesma deliberação foi tomada em relação à ministra da Justiça e Direitos Humanos, a quem foi pedida uma “revisão em baixa” dos emolumentos cobrados pelos ser-

viços notariais, particularmente em relação aos documentos para estudantes.

O novo Executivo é liderado por Bom Jesus, presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e da coligação PCD-UDD-MDFM, na sequência de um acordo pós-eleitoral assinado entre as duas forças após as eleições legislativas de 7 de Outubro, que garantiu maioria absoluta (28 em 55 deputados na Assembleia Nacional).

O partido Acção Democrática Independente (ADI), então no poder, venceu as eleições com maioria simples (25 deputados), mas o Presidente da República, Evaristo Carvalho, convidou a segunda força mais votada a formar Governo, justificando a decisão com “a actual correlação de forças” no Parlamento e “os superiores interesses” do país.