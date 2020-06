Sob para 50 o número de mortos de migrantes em naufrágio entre Tunísia e Itália

Sons da Banda Maravilha no “Show do Mês Live”

O Show do Mês Live com a Banda Maravilha, que se realiza Sábado, a partir das 16h00, na Brasom, em Luanda, marca o início de uma parceria entre a Televisão Pública de Angola (TPA) e a promotora Nova Energia, com a migração da transmissão no Canal 2 da estação televisiva estatal.