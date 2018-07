Mundo

Sob pressão migratória Espanha quer mais acção

O presidente do Governo espanhol reconheceu ontem que o país está a enfrentar uma “pressão migratória” superior ao esperado e garantiu o respeito pelos direitos humanos dos migrantes, um problema que disse exigir uma resposta europeia.

“O desafio que se coloca a Espanha neste momento é a gestão de um fluxo migratório que ultrapassou as ex-pectativas que tínhamos no início de 2018 e que se anunciavam, porque ao longo destes últimos anos tem vindo a aumentar”, declarou Pedro Sánchez, no final da segunda cimeira para as interligações energéticas, que decorreu em Lisboa.

Questionado sobre a entrada em Ceuta, na quinta-feira, de centenas de imigrantes da África subsahariana, depois de saltarem um obstáculo na zona que separa a cidade autónoma de Marro-cos, Pedro Sánchez começou por “colocar em perspectiva” este acontecimento, recordando que Ceuta foi palco de situações semelhantes no ano passado e o que ocorreu na quinta-feira passada não teve “a mesma envergadura”.

Sanchez elogiou a actuação das autoridades ceutas, que “estão a fazer um trabalho extraordinário em circunstâncias muito complexas”. Pedro Sanches defendeu, a necessidade de “ordenar os fluxos”, ao mesmo tempo que garantiu o respeito pelos “direitos humanos das pessoas que chegam às costas espanholas, de acordo com os parâmetros da ONU”.O chefe do Governo espanhol sublinhou que há que situar o desafio no âmbito que lhe corresponde.