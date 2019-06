Sobe para catorze o número de vítimas mortais dos conflitos étnicos

Ex-comandante do Patriota conhece sentença este mês

O Ministério Público pediu ontem, em Luanda, a condenação do réu superintendente João Lourenço Neto Júnior, de 50 anos, ex-comandante do Distrito Urbano do Patriota da Polícia Nacional, por ter morto, em Março do ano passado, o agente Fernando António, de 43 anos, e ferido o inspector Nascimento Livamba e o agente Baptista Bai.