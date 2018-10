Mundo

Sobe para quinze número de mortos devido ao sismo

O número de mortos no Haiti, devido ao sismo que ocorreu no sábado, subiu para 15, há ainda 333 feridos, anunciou ontem a Protecção Civil, que referiu que cerca de sete mil casas foram destruídas.

Fotografia: DR

Em Port - de - Paix, no departamento do Noroeste do Haiti e local mais próximo do epicentro do sismo de magnitude 5,9, morreram nove pessoas, enquanto outras cinco morreram em Gros Morne, no departamento de Artibonite, e uma, em Saint-Louis du Nord.

O director da Protecção Civil, Jerry Chandler, afirmou que as equipas

de socorro continuam no terreno e apelou aos cidadãos para estarem “vigilantes em caso de novos tremores”.

O director Jerry Chandler salientou que está consciente da vulnerabilidade do país e da fragilidade das infra-estruturas e salientou que o Haiti tem de “preparar-se melhor” para “lutar contra as más construções”.