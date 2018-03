Mundo

Sobe pena de prisão de Jean-Pierre Bemba

A Câmara de Apelo do Tribunal Penal Internacional (TPI) rejeitou na quinta-feira o recurso e pediu uma nova pena para o ex-vice-Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Jean-Pierre Bemba, sentenciado a um ano de prisão pelo suborno de testemunhas.

Ex-vice Presidente da RDC condenado por crimes de guerra

Fotografia: DR

À anterior pena, aplicada em Março de 2017, que incluia o pagamento de uma multa de 300 mil euros, foi agora adicionada um ano aos 18 que Jean-Pierre Bemba cumpria desde Junho de 2016. Na altura, Jean-Pierre Bemba foi, juntamente com alguns associados, condenado por ter subornado 14 testemunhas para apresentarem falsos testemunhos no processo de que era alvo.

Os cinco juízes da Câmara de Apelo rejeitaram os 12 motivos usados pela defesa e ordenaram uma revisão da sentença resultante da manipulação de testemunhas.

“A Câmara de Apelo constatou que a Câmara de Primeira Instância cometeu uma série de erros nas penas atribuídas a Bemba, (Jean-Jacques) Mangenda e (Aimé) Kilolo”, seus co-acusados, declarou a presidente do colectivo de juízes, Silvia Fernandez. “Nestas circunstâncias, a Câmara de Apelo considera apropriada (...) a anulação da pena e exige à Câmara de Primeira Instância novas condenações”, prosseguiu Silvia Fernandez.

Bemba, de 55 anos, cumpre pena de 18 anos de prisão pelas violações e assassínios cometidos pela sua milícia e foi considerado culpado de cinco crimes de guerra e contra a Humanidade, sob o princípio da “responsabilidade do comandante”.

Foi o primeiro caso do TPI centrado na utilização da violação e da violência sexual como arma de guerra e o primeiro julgamento em que um chefe militar foi considerado responsável pelas atrocidades cometidas pelos seus homens.

Mais de 5.000 vítimas dos crimes que levaram Bemba a tribunal pediram indemnizações individualizadas perante o TPI.