Mundo

Sobreviventes de massacre exigem uma indemnização

Victor Carvalho

Quatro dos sobreviventes de um massacre ocorrido na capital da Libéria, Monróvia, em 1990, accionaram agora a justiça no sentido de serem indemnizados pelo homem que as autoridades consideram ter sido o principal responsável pelo ataque.

Sobreviventes da chacina que, há quase três décadas, enlutou a Libéria exigem agora ser indemnizados

Fotografia: AFP

Tudo aconteceu quando em 1990, no auge da guerra civil na Libéria, cerca de 600 pessoas, entre as quais muitas crianças, procuraram refúgio numa igreja dos arredores de Monróvia para fugirem aos combates corpo a corpo que então se travavam nas ruas entre rebeldes e as forças leais ao então Presidente Samuel Doe.

Com Samuel Doe confinado ao palácio presidencial, as forças de segurança, entre as quais a unidade especial de combate ao terrorismo, avançavam para aniquilar as resistências montadas pelos rebeldes.

Foi num desses dias, mais concretamente a 29 de Julho, quando soldados da então temida unidade especial de combate ao terrorismo perseguiam pessoas de forma indiscriminada, tomando todas por rebeldes, revistando casas e lojas, espancando pessoas e saqueando os bens que encontrava, que um grupo de 600 populares, na sua maioria mulheres e crianças, procurou refúgio na igreja St. Peter Lutheran a cerca de 300 quilómetros de Monróvia. Já a noite ia alta quando um grupo de soldados, alegadamente sob o comando do coronel Moses Thomas, se acercou do muro que rodeava a igreja e começou a disparar de modo indiscriminado contra todos os que estavam no seu interior.

O que se seguiu foram minutos de um enorme pavor, com os gritos de homens, mulheres e crianças a serem abafados pelos disparos das balas, que só pararam quando os atiradores pensavam já estarem todos mortos.

Segundo alguns testemunhos posteriormente recolhidos, a ideia dos soldados era a de não deixar sobreviventes tendo, tendo para isso entrado na igreja e morto à machadada todos aqueles que eles que ainda se mexiam.

Porém, por debaixo de uma amálgama de corpos, alguns conseguiram sobreviver. Entre os que escaparam estavam as quatro pessoas que passados 27 anos decidiram accionar a justiça em busca da condenação do ordenante do ataque, o tal antigo coronel Moses Thomas.

Uma médica guineense terá sido a primeira pessoa a chegar na manhã seguinte ao local do crime, tendo dito que se deparou com um cenário fantasmagórico, manchadas com sangue, corpos decepados e algumas pessoas que choravam copiosamente debaixo de uma pilha de mortos, entre as quais várias crianças. São, precisamente quatro desses sobreviventes que agora vão exigir uma indemnização ao oficial que as próprias autoridades da Libéria reconhecem ter sido o culpado do massacre. Entre esses quatro sobreviventes, está um que na altura era uma das várias crianças que conseguiram escapar protegidas pelos corpos dos seus parentes, que deram as suas vidas para as salvar.



Poucas provas factuais

Um dos problemas com que se deparam as quatro pessoas que estão prontas para accionar a justiça é que as provas factuais são poucas. O que há são, sobretudo, memórias.

Os quatro sobreviventes têm a certeza de que foi Moses Thomas, ex-coronel da antiga e temida unidade especial antiterrorismo liberiana, um dos homens que em 1990, durante a primeira guerra civil da Libéria, ordenou a vários soldados, munidos de espingardas, facas e machados, para matarem as pessoas que se encontravam dentro da igreja localizada a 300 quilómetros de Monróvia.

Após o fim da guerra civil no país, foi formada uma comissão responsável por investigar as atrocidades cometidas durante os sete anos de guerra (1989-1996) e o nome do ex-coronel até foi na comissão que recomendou que ele fosse investigado, mas isso nunca aconteceu.

Outro dos problemas que se levanta para esses quatro sobreviventes do massacre, é que Moses Thomas, à semelhança de milhares de outros liberianos fugidos da guerra, vive agora no estado norte-americano da Pensilvânia ao abrigo de um programa de protecção que lhe permite estar a trabalhar no país de forma legal.

Este facto complica quase tudo, ao ponto de não ser possível, pelo menos por enquanto, mover uma acção judicial contra ele, mas apenas um processo civil, que é precisamente o que está neste momento em curso.

Mesmo que Moses Thomas seja obrigado a regressar à Libéria não existe a garantia de que ele vá a tribunal. Se fosse, seria a primeira vez que a justiça liberiana condenaria alguém por crimes de guerra.

Ainda assim, os sobreviventes não pretendem desistir e, para já, aguardam pelo desfecho do processo civil. Enquanto ele não chega, vão organizando eventos.