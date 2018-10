Mundo

Soldados invadiram jardins do palácio governamental

Victor Carvalho

Centenas de militares invadiram na sexta-feira os jardins do palácio onde funciona o gabinete do primeiro-ministro etíope para manifestarem o seu descontentamento em relação à forma como está a ser equacionado o projecto de reconciliação nacional, sobretudo o modo de processamento da integração dos militares provenientes dos diferentes ex-grupos rebeldes.

Primeiro-ministro Abiy Ahmed acalmou os ânimos dos manifestantes com um diálogo aberto

Fotografia: DR

Os manifestantes, que não provocaram danos materiais ou físicos nesta sua acção, obrigaram as forças de segurança a tomarem posições defensivas que deixavam antever a possibilidade de confrontos.

Porém, a rápida intervenção do próprio primeiro-ministro, que compareceu perante os manifestantes, acalmou os ânimos dos mais exaltados iniciando-se, mesmo nos jardins, um rápido diálogo que resolveu o problema. Mesmo assim, as forças de segurança chegaram a cercar o palácio, ordenaram o corte da Internet durante duas horas e mobilizaram helicópteros que sobrevoaram a área prontos para uma eventual intervenção mais musculada.

A imprensa etíope, que conta o sucedido, refere que os militares que invadiram o jardim estavam desarmados e que em momento algum ameaçaram a integridade física de Abiy Ahmed.

No diálogo com estes militares, o primeiro-ministro explicou a importância do processo de reconciliação nacional e prometeu para breve o anúncio de medidas destinadas a responder às preocupações dos membros das forças nacionais de segurança, incluindo o exército.

Medidas adequadas

Na realidade, há duas semanas Abiy Ahmed havia anunciado a preparação de um pacote de medidas destinadas a promover as condições sociais dos elementos das forças armadas, tendo em conta o esforço que o país terá de fazer para integrar os ex-rebeldes que continuam a chegar ao país.

Ainda ontem, por exemplo, o Governo anunciou que mais de dois mil efectivos do Movimento Democrático Popular de Tigray, um dos grupos rebeldes que operavam na Eritreia, regressaram ao país no quadro do programa de desmobilização de tropas opositoras ao regime.

O gabinete dos assuntos de comunicação do movimento confirmou, por meio de uma declaração, que a acção das guerrilhas desaparecerá devido às intensas negociações do Governo com essas facções, para a busca do consenso político e o estabelecimento de uma luta pacífica para o bem comum.

Nesse contexto, as autoridades deram a conhecer há um mês um projecto para desmobilizar e reintegrar na sociedade os combatentes rebeldes, cujo roteiro é su-pervisionado directamente pelo gabinete do primeiro-ministro. Por outro lado, o regresso desses grupos está devidamente contemplado na Declaração de Paz assinada em Asmara, em Julho passado, que inclui o restabelecimento de relações entre a Etiópia e a Eritreia.

Para enquadrar esta nova realidade política no futuro do país, o primeiro-ministro referiu há um mês que o seu Governo está a empreender uma rápida reforma das instituições democráticas para garantir que as próximas eleições gerais sejam livres e justas. Abiy Ahmed, na ocasião, enfatizou que serão estabelecidos comités para estudar a reforma das leis e regulamentos existentes, divulgou a emissora estatal Fana Broadcasting Corporate. O chefe do Governo apelou aos partidos políticos concorrentes para que se preparem para as eleições, previstas para 2020, ainda de acordo com a emissora. O primeiro-ministro tem descartado as sugestões de vários analistas políticos de que o escrutínio deve ser adiado, ao assegurar que o país precisa de encontrar as vias para validar junto dos cidadãos o processo de reformas em curso.