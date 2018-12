Mundo

Sonda chinesa explora face oculta da Lua

A China lançou ontem a sonda lunar Chang'e 4, com a qual espera realizar o primeiro pouso já feito no lado escuro da Lua, segundo a agência de notícias Xinhua.

Fotografia: DR

O foguetão Long March-3B, que transporta a sonda - a qual inclui um módulo e um veículo explorador -, descolou do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, na província de Sichuan, às 2h23 (hora local), informou a Xinhua .

De acordo com a Administração Espacial Nacional da China, a missão realiza tarefas de observação astronómica de rádio de baixa frequência, análise de terreno e relevo, detecção de composição mineral e estrutura da superfície lunar e medição da radiação de neutrões e átomos neutros para estudar o meio ambiente no lado oculto da Lua.

Além disso, a Chang'e 4 transporta um pequeno recipiente com sementes de batata e de arabidopsis, uma planta herbácea, para que cresçam e floresçam na Lua, de acordo com a agência.

/>A sonda leva também ovos de bicho-da-seda e a evolução deste material biológico será gravada em vídeo para ser controlada a partir da Terra. Em Agosto, a China revelou imagens do veículo de exploração com o qual espera examinar a face oculta da Lua, algo que nenhum país conseguiu até ao momento.

O veículo é semelhante ao Yutu, o primeiro explorador lunar chinês, lançado em 2013 com o Chang'e 3 e que continua a atravessar a face oculta da Lua.

O programa Chang E (em homenagem a uma deusa que vive na Lua de acordo com lendas chinesas) começou com o lançamento de uma primeira sonda orbital em 2007.

O objectivo final do programa é enviar uma missão tripulada à Lua a longo prazo, embora a data para isso não tenha sido definida e alguns especialistas esperam que venha acontecer em 2036.