Sonda lançada em 1977 atinge espaço interestelar

Kabuscorp pressionado a derrotar a Académica

A disputa da sexta jornada do Girabola é aberta amanhã, com o jogo Kabuscorp do Palanca-Académica do Lobito, às 18h00 no Estádio Municipal dos Coqueiros, a centralizar as atenções dos adeptos do futebol, num dia em que as hostilidades começam mais cedo com os desafios Maquis- Libolo, Desportivo da Huíla-ASA, Interclube-Santa Rita e Sporting de Cabinda-Cuando Cubango FC.