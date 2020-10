Mundo

Sondagem alarga vantagem de Joe Biden sobre Trump

Uma sondagem feita em conjunto pela ABC News/Washington Post, divulgada ontem, revelou que o candidato democrata às eleições presidenciais dos EUA, Joe Biden, mantém uma larga vantagem sobre o actual Presidente e candidato Republicano, Donald Trump nas intenções de voto, quando faltam apenas três semanas para a escolha do próximo inquilino da Casa Branca a ocorrer no dia 3 de Novembro.

Fotografia: DR

O levantamento revela que o candidato democrata detém entre 42 a 54 por cento das intenções de possíveis eleitores e entre 41 e 53 por cento entre os eleitores registados.



Refira-se que estas sondagens fazem o levantamento do voto popular e não do voto por Estado - um detalhe assinalável, uma vez que o voto por Estado é o que decide o re-sultado (cada Estado tem diferentes pesos eleitorais).



O "Guardia" indica que a maioria das sondagens por Estado dão vantagem a Biden, ainda que mais limitadas do que as populares.



Outras conclusões da sondagem indicam, por exemplo, que a maioria dos eleitores (54 por cento) aprova a forma como Trump lidou com a economia, mas que Biden é quem retém maior nível de confiança no que diz respeito à pandemia. As dificuldades económicas em vários períodos históricos, desacordos políticos internos e tensões externas pesaram nas corridas e derrotas de dez presidentes para um segundo mandato na Casa Branca, nos EUA.



A pressão é alta nesta fase final do primeiro mandato de Donald Trump, com a pandemia da Covid-19 a provocar mais de 213 mil mortes nos Estados Unidos e a acentuar o desastre económico, agravado pelo aumento do desemprego e protestos históricos contra a violência policial e racista.



Donald Trump segue confiante na reeleição, mas a maioria das sondagens dos últimos dias dá uma grande vantagem ao oponente democrata Joe Biden.



O certo é que os resultados não vão ser totalmente contados na noite eleitoral de 3 de Novembro, com grande parte da população a votar por correio. Com a tentativa de Donald Trump de chegar a um segundo mandato é a sétima vez consecutiva que o Presidente dos norte-americanos é renomeado para as eleições e para liderar o país. Trump tem sido criticado na gestão económica do país durante a pandemia da Covid-19, por falta de transparência ou veracidade de informações e por ser frequentemente visto como apoiante de grupos violentos e de supremacistas brancos nos Estados Unidos.