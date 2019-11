Mundo

Sondagens dão vitória ao Partido Socialista

A campanha eleitoral arrancou, hoje, em Espanha e as sondagens indicam a vitória do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), com menos de 30 por cento dos votos, longe da maioria absoluta,.

Fotografia: DR

A questão catalã dominou a pré-campanha desde que, em finais de Setembro, o Rei de Espanha constatou a falta de apoios para investir um Executivo minoritário do PSOE.

Estas eleições são as quartas dos últimos quatro anos, o que mostra a dificuldade em encontrar acordos entre partidos para garantir um Governo estável.

As sondagens indicam que tanto o bloco de partidos de esquerda (PSOE, Unidas Podemos e Mais País) como o de direita (PP, Cidadãos e Vox) não irão conseguir alcançar a maioria absoluta de deputados sem a ajuda dos votos dos partidos independentistas catalães, o que ninguém quer.

A pré-campanha foi marcada pelo aumento da violência na Catalunha desde que, em meados de Outubro foi publicada a sentença de 12 dirigentes independentistas desta região espanhola, responsáveis pela tentativa de autodeterminação de 2017.

O PSOE, que estava a subir nas intenções de voto dos espanhóis, voltou a descer e o PP e Vox (extrema-direita) têm subido alguns pontos nos últimos dias à custa de uma descida do Cidadãos (direita liberal).

Segundo os observadores, a solução para que um Governo minoritário do PSOE tome posse deverá passar pela abstenção do PP e do Cidadãos na sessão de investidura do futuro Executivo.

As sondagens apontam para um aumento da abstenção, com os eleitores cansados de idas sucessivas às urnas.

O socialista Pedro Sánchez não conseguiu reunir uma maioria parlamentar, por isso muitos políticos espanhóis consideram que as eleições de Abril foram inúteis, dando lugar a quatro meses de bloqueio.

As previsões indicam que o tabuleiro político não mudará substancialmente, segundo observação de alguns políticos.

Logo após à convocação das eleições pelo rei, as primeiras reacções surgiram dos políticos que abriram em seguida a campanha eleitoral.

O líder socialista, Pedro Sánchez apelou ao voto e fez acusações: " Se a direita e o Unidas Podemos bloquearam a formação de uma nova legislatura, espero que dêm a maioria ao PSOE para que não haja mais bloqueio" Acusa também a media de favorecer o Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, e o Cidadãos de Albert Rivera. "Sou o representante da força mais votada, quero um Governo Único e não dois em um, como queria o Unidas Podemos".

Em resposta Iglesias disse que Sánchez tinha um mandato para formar o Governo. Não quis". A arrogância e o desprezo pelas regras básicas de democracia parlamentar sobrepuseram-se à sensatez, enfatizou.

Perspectivas

Os socialistas partes para as eleições de 10 deste mês com a convicção de que podem reforçar a sua representação parlamentar, mas as sondagens podem mudar de um dia para o outro, basta, segundo o analista Kiko Llaneras, lembrar que 40 por cento dos eleitores espanhóis responsabilizam o PSOE pela crise de governabilidade.

Ao fazer uma média das sondagens, Kiko Llaneras admite, na sua coluna de análise no jornal "El País", que o PSOE pode alcançar cerca de 32 por cento dos votos, seguido pelo Partido Popular, com 19,5 por cento, enquanto o Unidas Podemos, Cidadãos e o Vox seguiriam com 13,5, 13 e 8,4 por cento respectivamente.

Numa versão favorável, o PSOE poderia subir o número de deputados de 123 para 139, mas precisaria do Unidas Podemos para superar a maioria absoluta.

nesta perspectiva Llaneras adianta que como novidade é dois partidos poderiam alcançar a maioria absoluta de 176 deputados sem precisar de terceiras forças.