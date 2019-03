Mundo

Sondagens indicam vitória dos socialistas

Várias sondagens publicadas no fim-de-semana em Espanha indicam que os socialistas do PSOE ganhariam as eleições legislativas de 28 de Abril, mas teriam muita dificuldade em conseguir os apoios necessários para governar.

Pedro Sánchez convocou eleições antecipadas para 28 de Abril

Fotografia: DR

A intenção de voto dos espanhóis neste momento também mostra que o bloco de partidos de direita - PP (Partido Popular, direita), Cidadãos (direita liberal) e Vox (extrema-direita) - não consegue reunir os votos suficientes para ser alternativa ao actual Executivo minoritário socialista.

Segundo as sondagens publicadas ontem no El País, ABC, La Voz de Galicia e El Confidencial, o PSOE conseguiria ter entre 26,9 e 30,9 por cento dos votos e o PP 18,9 a 21,9 por cento, seguidos pelo partido Cidadãos com 13,1 a 17,7 por cento, os Unidos Po-demos (extrema-esquer-

da) 11,3 a 13,4 e o Vox 10,2 a 13,9 por cento.

Para governar, o PSOE teria de repetir o actual pacto instável com o partido Unidos Podemos, os nacionalistas bascos e os independentistas catalães; ou aliar-se com o Cidadãos, que já recusou qualquer aliança pós-eleitoral com os socialistas.

Se este cenário de grande fragmentação política se confirmar nas eleições gerais de 28 de Abril, será muito difícil encontrar uma solução para o actual impasse político no país.

Nas eleições de 2016 para o actual Parlamento (Congresso dos Deputados), o PP obteve 33,0 por cento dos votos, o PSOE 22,7 por cento, o Uni-dos Podemos 21,1 por cento, o Cidadãos 13,1 por cento e o Vox 0,2 por cento.

O Primeiro-Ministro socialista espanhol, Pedro Sánchez, convocou eleições legislativas antecipadas para 28 de Abril, as terceiras em menos de quatro anos, depois de o Parlamento ter chumbado a 13 de Fevereiro último o seu projecto de Orçamento para 2019.

Pedro Sánchez justificou a decisão porque "entre não fazer nada", continuando a governar com o orçamento do chefe do Governo anterior, Mariano Rajoy, do Partido Popular (PP, direita), e "dar a palavra aos espanhóis", prefere a segunda opção.

A queda do Governo deveu-se principalmente à falta de apoio dos partidos independentistas catalães na aprova-ção do orçamento para 2019, depois de terem ajudado em Junho do ano passado o PSOE a chegar ao poder.