Mundo

Soro apresenta queixa contra tentativa de prisão

O ex-presidente da Assembleia Nacional da Costa do Marfim, Guillaume Soro, contratou os serviços de um escritório espanhol de advogados para depositar uma queixa, na sequência da tentativa da detenção, quarta-feira, em Espanha, noticiou ontem a Pana.

Ex-presidente da Assembleia Nacional da Costa do Marfim, Guillaume Soro

Fotografia: DR



A queixa, disseram, anunciada por Guillaure Soro foi depositada diante de um juiz e deverá permitir a abertura, em breve, de um inquérito, segundo a mesma fonte.

Para os advogados, trata-se de saber porque a Polícia foi naquela noite ao quarto de hotel de Soro.

Os advogados afirmaram ter elaborado um processo penal com vista a buscar os autores desta tentativa de detenção do cidadão costa-marfinense. Também defendem não terem notado o nexo entre a Interpol e o comando que cercou o quarto do ex-presidente do Parlamento da Costa do Marfim.

“As pessoas fardadas de vermelho e azul, provavelmente elementos da Polícia Catalã, que ficaram no quarto de Soro durante duas horas, sem possibilidade de se comunicar com o exterior, violaram os direitos fundamentais de um cidadão da Costa do Marfim que se encontra em Espanha”, reiteraram os advogados espanhóis, que se mostram determinados a ir até ao fim do processo.