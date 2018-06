Mundo

Sósias de Trump e Kim surpreendem populares

Dois conhecidos sósias do Presidente norte-americano, Donald Trump, e do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, encontraram-se ontem em Singapura, antes da histórica cimeira entre os dois dirigentes, num momento que deixou perplexas várias pessoas, devido às aparências com os Presidentes.

Os dois sósias, Howard X e Dennis Alan, caminharam pelo famoso parque Merlion, responderam a perguntas de jornalistas e tiraram fotografias com quem passava.

“É muito surpreendente para mim”, confessou Janette Warokka da Indonésia, que acreditou ter-se cruzado com os verdadeiros Presidentes. “Não sei porque é que aqueles homens famosos vieram cá”, disse.

“Parecem-se mesmo com os verdadeiros. Foi divertido vê-los”, revelou Raul Rio, um professor norte-americano que conseguiu tirar uma 'selfie' com o par. Os sósias preparam-se agora também para participar na próxima semana, numa cimeira alternativa ao encontro realizado pelos Presidentes.