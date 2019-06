Mundo

Sri Lanka reactiva pena de morte

O Presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, anunciou ontem ter ordenado a execução de quatro presos condenados por tráfico de drogas, o que põe fim a mais de 40 anos de suspensão da pena capital no país.

Segundo o Presidente, as sentenças já foram assinadas e os dias das execuções estão determinados, tendo a decisão sido já enviada às autoridades prisionais.

Maithripala Sirisena alegou que o narcotráfico se tornou uma ameaça séria no país, onde existem pelo menos 300 mil viciados em drogas e referiu que 60 por cento dos 24 mil prisioneiros foram detidos por crimes relacionados com drogas.

As prisões do Sri Lanka estão preparadas para acolher 11 mil prisioneiros.

A última vez que o Sri Lanka executou um preso foi em 1976. Actualmente, há 1.299 prisioneiros nos corredores da morte, incluindo 48 condenados por crimes associados a drogas.

As autoridades prisionais já deram início ao processo de recrutamento de dois carrascos, depois de dois outros terem abandonado os cargos sem chegar a enforcar ninguém.

De acordo com as autoridades, há 26 pessoas numa lista para exercer o cargo, estando a decisão marcada para amanhã.

O tráfico de drogas é um crime capital no Sri Lanka, país que as autoridades acreditam ser usado como um eixo de revenda mundial.

Vários grupos de defesa de direitos e governos estrangeiros, incluindo da União Europeia, já criticaram Sirisena por querer reactivar a pena de morte, alegando que não existem sistemas de justiça criminal perfeitos e que o risco de executar uma pessoa inocente nunca desaparece por completo.

O Sri Lanka é um país predominantemente budista, religião que defende a não-violência. Sirisena disse antes que o país tem tido influências positivas de todas as religiões, mas a força da lei é necessária para conter o crime e manter a ordem. Em Abril, a Polícia destruiu 770 quilos de drogas.