Subnutrição afecta metade da população do sul da Ásia

A subnutrição afecta actualmente entre 40 a 50 por cento da população do sul da Ásia, nomeadamente na Índia, comprometendo em particular o crescimento das crianças com menos de 5 anos, indicou hoje (12) um estudo internacional.

Segundo o estudo anual Global Nutrition Report, no sul da Ásia, e no caso específico do estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, a taxa de crescimento nas crianças com menos de 5 anos verifica um decréscimo na ordem dos 40 por cento.

O relatório hoje publicado, elaborado por um grupo de peritos independentes internacionais, incide na "desigualdade nutricional" e analisa como o acesso limitado a certos alimentos e a cuidados médicos afecta as pessoas com menos recursos.

"Vários fatores culturais e económicos mantêm o sul da Ásia como a região mais afetada em termos de subnutrição, atrasos no crescimento e debilidade corporal", afirmou, em declarações à agência espanhola EFE, o coautor do estudo, Venkatesh Manar.

A prevalência de uma nutrição má e deficiente na população desta região situa-se entre os 40 e os 50 por cento e a debilidade (fraqueza) corporal devido a uma dieta inadequada afeta cerca de 20 por cento da população, com especial incidência na Índia.