Sucessora de Merkel sugere censurar youtubers

Má gestão escolar analisada no Luena

A má gestão de escolas públicas na província do Moxico está a contribuir para a degradação do património imobiliário do sector, segundo dados do Gabinete Provincial da Educação, que, para reverter o quadro, promoveu ontem, no Luena, um encontro que contou com a presença de 243 gestores, entre directores e quadros administrativos.