Sudaneses e egípcios reatam a cooperação

Os deputados sudaneses e egípcios vão reunir-se no final deste mês para discutir a possibilidade de restabelecer o Parlamento do Vale do Nilo, anunciou a agência noticiosa sudanesa SUNA.

Presidente da Assembleia Nacional do Sudão, Ibrahim Ahmed Omer

Fotografia: DR

O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional do Sudão, Ibrahim Ahmed Omer, durante uma reunião em Cartum (capital do Sudão) com o ministro egípcio do Conselho de Representantes, Omran al Khatab Marwan.

As duas partes discutiram aspectos ligados às relações parlamentares bilaterais, bem como os meios ao seu dispor para as desenvolver, de acordo com a agência de notícias SUNA. O encontro também permitiu passar em revista os esforços para o restabelecimento do Parlamento do Vale do Nilo e coordenar melhor o trabalho de ambos os parlamentos.

O Parlamento do Vale do Nilo, um mecanismo regional que permite encontros entre os parlamentos sudanês e egípcio, foi criado em 1981 para fortalecer a cooperação bilateral.

O órgão legislativo cessou as suas actividades após a revolta popular de Abril de 1985, que pôs fim ao reinado do malogrado Presidente sudanês, Gaafar Nimeiry.